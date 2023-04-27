Армия 27 апреля 2023, 20:55 Шойгу прибыл в Индию на совещание министров обороны стран — участниц ШОС Шойгу приехал в Индию, где пройдет совещание глав Минобороны стран ШОС РИА «Новости»

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Глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в столицу Индии — Нью-Дели. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство страны.

В пятницу, 28 апреля, в Нью-Дели пройдет совещание министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Шойгу примет участие в мероприятии.

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«В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы международной и региональной безопасности, дальнейшего укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности», — отметили в Минобороны.

В совещании примут участие главы оборонных ведомств стран — участниц ШОС. Речь идет об Индии, Казахстане, Киргизии, Китае, России, Таджикистане, Пакистане и Узбекистане.

Мероприятие посетят генсек ШОС, директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации и главы военных ведомств Белоруссии и Ирана. Последние выступят в качестве стран-наблюдателей.

Как сообщил RT, министр иностранных дел России Сергей Лавров также приедет в Индию. Он примет участие в заседании Совета глав МИД стран — участниц ШОС, которое состоится 4–5 мая.