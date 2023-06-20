Армия 20 июня 2023, 13:49 Шойгу предупредил об ответе России на возможное применение ВСУ HIMARS и Storm Shadow вне СВО Глава Минобороны Шойгу: Украина планирует нанести удары по Крыму ракетами Storm Shadow РИА «Новости»

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Если украинские боевики применят западные ракеты вне зоны спецоперации, то получат ответный удар по центрам принятия решений. Такое заявление сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он подчеркнул, что Минобороны располагает информацией о возможных ударах со стороны ВСУ Storm Shadow и HIMARS. Украинская армия собирается обстреливать территорию России, включая Крым.

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«Применение <…> ракет вне зоны проведения специальной военной операции <…> повлечет <…> удары по центрам принятия решений на территории Украины», — отметил Шойгу.

Глава российского военного ведомства обратил внимание, что подобный шаг продемонстрирует полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт на Украине.

Ранее ВСУ выпустили ракету Storm Shadow по Херсонской области после визита вице-премьера России Дениса Мантурова, напомнил RT.