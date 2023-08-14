Армия 14 августа 2023, 12:20 Шойгу представили новые средства поражения для Су-57 на «Армии-2023» Главе Минобороны Шойгу сообщили об эффективном применении Су-57 в зоне СВО РИА «Новости»

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посетил форум «Армия-2023» на аэродроме Кубинка в Подмосковье. Ему показали новейшие средства поражения, которые подойдут для истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Главе военного ведомства представили новейшие средства авиационного поражения для серийного авиационного комплекса Су-57, которые могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей», — сообщил представитель предприятия-разработчика.

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Главе Минобороны доложили об эффективном использовании Су-57 в зоне специальной военной операции (СВО). Летчик рассказал Шойгу, что главная особенность истребителя — «малая заметность». Также самолет может решать задачи с «высоким качеством».

Су-57 предназначен для поражения всех видов наземных, воздушных, надводных целей. Технологии «стелс» помогают истребителю снизить его радиолокационную заметность.

Ранее на форуме презентовали усовершенствованный БТР-82А.