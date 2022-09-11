Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста | 360°

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Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста

Глава Минобороны России Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста

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Министр обороны России Сергей Шойгу 11 сентября поздравил военнослужащих, ветеранов и сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем танкиста. Заявление генерала армии опубликовал Telegram-канал ведомства.

«Многолетняя история бронетанковых войск — это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине. Воинов-танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка», — отметил Шойгу.

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Он высоко оценил работу конструкторов, благодаря которым танковые войска получают современное вооружение. Эти специалисты значительно укрепляют обороноспособность России, добавил Шойгу.

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Глава Минобороны поблагодарил танкистов за верную службу и ратный труд. Он пожелал им новых свершений во благо Родины.

Ранее Шойгу и президент России Владимир Путин понаблюдали за ходом масштабных учений «Восток-2022», написал NEWS.ru.

Сергей Шойгу

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