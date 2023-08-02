02 августа 2023, 02:41
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Воздушно-десантных войск. Поздравления опубликовали на сайте Минобороны России.
«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», — подчеркнул глава оборонного ведомства.
Реклама
Шойгу заявил, что в ходе спецоперации бойцы ВДВ проявляют беспримерный героизм и мужество. Десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России, добавил глава ведомства.
Министр обороны России также поблагодарил ветеранов за самоотверженную службу и преданность «десантному братству».
Мероприятия, посвященные 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, проведут 2 августа в Москве. Поэтому движение на некоторых улицах столицы ограничат.
Военные
Сергей Шойгу
Россия
Армия
Реклама
Реклама