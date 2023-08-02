Армия 02 августа 2023, 02:41 Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем ВДВ РИА «Новости»

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Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником — Днем Воздушно-десантных войск. Поздравления опубликовали на сайте Минобороны России.

«Сегодня, как и прежде, военнослужащие Воздушно-десантных войск — настоящие профессионалы, искусно владеющие новейшими системами вооружения, способные действовать четко и слаженно, решать самые сложные задачи в любых условиях обстановки», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

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Шойгу заявил, что в ходе спецоперации бойцы ВДВ проявляют беспримерный героизм и мужество. Десантники и впредь будут с честью отстаивать национальные интересы России, добавил глава ведомства.

Министр обороны России также поблагодарил ветеранов за самоотверженную службу и преданность «десантному братству».

Мероприятия, посвященные 93-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, проведут 2 августа в Москве. Поэтому движение на некоторых улицах столицы ограничат.