Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил ветеранов, солдат и офицеров российской армии с Днем Победы. Он отметил, что этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, который разгромил фашистских захватчиков и освободил мир от нацизма. Приказ генерала армии опубликован в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! Семьдесят семь лет отделяют нас от 9 мая 1945 года — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира! Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма», — говорится в приказе.

Шойгу отметил, что Россия всегда будет помнить о том, какой ценой досталась Великая Победа. Сегодня военнослужащие российской армии находятся на «переднем крае борьбы с последователями нацизма» и надежно защищают национальные интересы нашей страны.