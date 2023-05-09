09 мая 2023, 10:54
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
Министр обороны России Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу обратился с поздравлением к военнослужащим и ветеранам в честь 78-й годовщины Победы 9 мая. Его слова привела пресс-служба Минобороны.
По его словам, День Победы стал напоминанием о цене, которую мир заплатил за независимость и свободу.
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«Это предостережение новым поколениям о недопустимости повторения фатальных ошибок прошлого. Великая Отечественная война легла на плечи нашего народа тяжелым бременем», — сказал Шойгу.
Министр подчеркнул, что нынешнее поколение воинов достойно продолжает славные боевые традиции.
«В ходе спецоперации на Украине военнослужащие, мобилизованные граждане и добровольцы сражаются с последователями нацизма, с честью выполняют священный долг по защите национальных интересов государства и эффективно решают поставленные задачи», — добавил он.
Шойгу добавил, что каждая семья в России ценит и помнит своих героев, которые боролись за наше общее будущее страны.
День Победы 9 мая
Сергей Шойгу
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