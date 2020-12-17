Шойгу поздравил с праздником воинов-ракетчиков

Министр отметил, что «воины-ракетчики успешно осваивают новые виды оружия и военной техники, вносят весомый вклад в защиту национальных интересов России». И поблагодарил их за доблестную службу и ратный труд.

«На вооружении войск находятся уникальные стратегические ракетные комплексы, обладающие высокой боевой готовностью, надежностью и управляемостью, что позволяет гарантированно решать задачи ядерного сдерживания и способствовать сохранению стабильности в мире», — сказано в поздравлении.

Накануне Минобороны показало видео погрузки ракетного комплекса «Авангард» в шахтную пусковую установку в Оренбургской области. Это первое соединение РВСН, которое оснащается подобным оружием, уточнил RT. Новейшую межконтинентальную баллистическую ракету установили с помощью специального загрузочного устройства.