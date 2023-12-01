Армия 01 декабря 2023, 19:13 Шойгу поздравил «Красную звезду» с вековым юбилеем Глава Минобороны Шойгу поздравил газету «Красная звезда» со 100-летием

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Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил газету и издательство «Красная звезда» с вековым юбилеем. Торжественная церемония прошла в Центральном академическом театре Российской Армии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Свое поздравление со столетием хотел бы, конечно, начать с ветеранов, со слов благодарности ветеранам газеты, ветеранам издательства за то, что они во все эти трудные, сложные времена смогли сберечь дух, характер, цель, которая была поставлена давным-давно перед нашей газетой», — сказал Шойгу.

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Министр обороны отметил, что все эти годы «Красная заезда» ни на мгновение не прерывала выпуск и доносила до читателей достоверную информацию о жизни страны и ее армии. Шойгу назвал газету незаменимой помощницей для многих поколений читателей и военнослужащих. Работники издательства — настоящие профессионалы, ответственные и мужественные.

«В наши дни военные корреспонденты газеты выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции», — добавил глава министерства.

Как подчеркнул Шойгу, «Красная звезда» до сих пор остается впереди других, освещая яркие и острые события.

Ранее Шойгу отметил мужество погибшего журналиста «России 24» Бориса Максудова. Министр обороны говорил, что военкор без страха делал прекрасные репортажи и объективно освещал обстановку в зоне спецоперации. Максудов побывал в самых горячих местах, сопровождая военнослужащих. Шойгу принес соболезнования всему журналистскому корпусу в связи со смертью Максудова.