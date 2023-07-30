Армия 30 июля 2023, 01:18 Шойгу поздравил бойцов ВМФ с Днем Военно-морского флота Глава Минобороны Шойгу поздравил бойцов ВМФ с Днем военно-морского Флота РИА «Новости»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил бойцов ВМФ с профессиональным праздником — Днем Военно-морского флота и приказал провести парады в ряде городов страны. Поздравления опубликовали в Telegram-канале Минобороны России.

«Поздравляю всех с праздником! Уверен, что вы и в дальнейшем будете приумножать славные традиции легендарных предшественников, совершенствовать профессиональные навыки, способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства», — сказано в публикации.

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Шойгу отметил, что Россия гордится героизмом и талантом своих моряков. Военно-морской флот на данный момент играет главную роль в обеспечении суверенитета и свободы страны, а также является ключевой составляющей национальной обороны.

Глава ведомства приказал провести Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а также организовать парады военных кораблей в Балтийске, Каспийске, Владивостоке, Новороссийске и Североморске. Кроме того, такое же мероприятие должно пройти на территории пункта базирования ВМФ в порту Тартус.

Ранее стало известно, что в традиционном параде в Петербурге примет участие верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин. Президент обойдет парадные линии военных кораблей на катере и поздравит личный состав их экипажей с праздником.