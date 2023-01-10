Армия 10 января 2023, 13:10 Шойгу потребовал доработать экипировку российских военных Глава Минобороны Шойгу: надо доработать экипировку российских военных до высокого уровня РИА «Новости»

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Тактическую экипировку и снаряжение российских военных надо доработать до самого высокого уровня. Такое заявление сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Не менее важная задача — в кратчайшие сроки доработать снаряжение и тактическую экипировку личного состава до самого высокого уровня. Все, что требуется бойцу, должно быть современным, удобным и надежным», — сказал он во время селекторного совещания в Минобороны.

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Российский президент Владимир Путин в прошедшем декабре пообещал, все проблемы с экипировкой участников спецоперации на Украине решат. Министерство обороны отчитается о проделанной работы до 1 февраля.

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Шойгу на совещании также рассказал о том, что ведомство в скором времени модернизирует работу военных комиссариатов, баз данных отцифруют. Он заявил о необходимости наладить взаимодействие с региональными и местными властями.