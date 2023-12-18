Армия 18 декабря 2023, 22:42 Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке бойца Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего военнослужащего Романа Рудакова «позаботиться о матери, сестре и брате», которую он оставил на стене одного из домов в Марьинке. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Надпись на стене дома „Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск“ была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки», — уточнили в Минобороны.

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Российский боец вместе с товарищами принял неравный бой.

Ранее военнослужащий с позывным Изюм рассказал, что принял участие в специальной операции ради защиты своего дома и Родины. По его словам, профессия снайпера ему нравится тем, что вынуждает учиться чему-то новому после каждого боевого выхода. С товарищами они работают в двойках, тройках и даже четверках, замещая друг друга.