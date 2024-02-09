Армия 09 февраля 2024, 06:21 Шойгу поручил выделить пограничникам дополнительные ударные и разведсредства Министр обороны Шойгу посетил пункт управления группировки войск «Запад»

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Обеспечить непрерывное снабжение и дополнительную поставку ударных средств поручил министр обороны Сергей Шойгу. Он побывал на пункте управления одного из объединений группировки войск «Запад» и проверил работу штаба группировки войск прикрытия Государственной границы России, сообщило Минобороны.

Во время рабочей поездки в пункт управления министр заслушал доклады об обстановке в зоне боевых действий и планах войск. Он поблагодарил командиров за успешную службу и улучшение положения войск по переднему краю. Сергей Шойгу поручил обеспечить непрерывное снабжение войск всем необходимым, активизировать разведку на всю глубину обороны и действовать на опережение.

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В штабе группировки войск прикрытия Государственной границы России министр заслушал доклады, в том числе руководства главного штаба Сухопутных войск. Он поручил выделить подразделениям дополнительные разведывательные и ударные средства.

По результатам поездки Сергей Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск, на котором проанализировали обстановку по всей зоне проведения спецоперации. Командующие отчитались об уничтожении многочисленной техники противника, в том числе за последние сутки — реактивной системы залпового огня HIMARS около Белой Криницы, склада боеприпасов на Краснолиманском направлении, артиллерийской системы М777 в районе Часова Яра и позиции дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 на Херсонском направлении.

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