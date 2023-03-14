14 марта 2023, 14:12
Шойгу поручил увеличить вдвое объемы производства высокоточных средств поражения
Глава Минобороны Шойгу поручил увеличить вдвое производство высокоточных средств поражения
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости в два раза увеличить объемы производства высокоточных средств поражения. Такое поручение он дал во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в Подмосковье. Об этом сообщили в россиийском военном ведомстве.
Министру показали технологический процесс и линии, где проходит сборка высокоточных средств поражения. Руководство организации представило Шойгу новейшие образцы вооружения, которые уже находятся в производстве. По его словам, корпорация хорошо справляется с выполнением гособоронзаказа.
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«Однако даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году [Шойгу] поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения», — отметили в Минобороны.
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Глава Минобороны подчеркнул, что перед КТРВ стоит сложная задача. При этом у предприятия есть все для ее выполнения — хорошие специалисты и производственные мощности.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
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