Шойгу поручил сделать больше кораблей с ракетами «Циркон» и «Калибр»

России необходимо увеличить число военных кораблей с ракетами «Калибр» и «Циркон». Такое поручение сделал министр обороны России Сергей Шойгу.

«В составе Военно-морского флота необходимо увеличить количество кораблей дальней морской зоны, в том числе несущих крылатые ракеты „Калибр“ и гиперзвуковые ракеты „Циркон“», — цитирует Шойгу РИА «Новости».

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Он также отметил, что России необходимо «расширить номенклатуру беспилотных летательных аппаратов». Также он упомянул роботизированные комплексы и оружие, которое основано «на новых физических принципах».

Ракетами «Калибр» оснащены подводные лодки и корабли ВМФ России. Это оружие является одним из самых эффективных средств поражения. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» также поступят на вооружение после проведения соответствующих испытаний.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время необходимо начать наращивать потенциал военно-морского флота страны. Он подчеркнул, что это зависит от планового поступления фрегатов и подводных лодок с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».