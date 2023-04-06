Армия 06 апреля 2023, 17:38 Шойгу поручил проработать производство бронетехники для связистов и медиков Минобороны: Шойгу поручил проработать производство броневиков для связистов и медиков Пресс-служба Минобороны

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Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита на Арзамасский машиностроительный завод поручил проработать производство броневиков для размещения модулей медицины и связи. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Министр проинспектировал производственные мощности предприятия, линии сборки и цеха, где производятся бронетранспортеры и бронеавтомобили «Тигр». Главе Минобороны показали новейшую технику, которую создали с учетом опыта и пожеланий военнослужащий, участвовавших в спецоперации.

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«Сергей Шойгу поручил проработать производство специальной бронированной техники в различном исполнении для размещения на их основе медицинских, связных модулей и модулей бытового назначения», — говорится в заявлении.

Глава оборонного ведомства поблагодарил коллектив завода за увеличение темпов выпуска продукции, а также поставил задачу проработать вопросы заключения долгосрочных контрактов.

Ранее стало известно, что Арзамасский машиностроительный завод в Нижегородской области нарастил выпуск бронетранспортеров и бронеавтомобилей «Тигр».