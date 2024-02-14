14 февраля 2024, 14:28
Шойгу поручил оперативно вносить изменения в «Искандеры» и «Кинжалы»
Шойгу проверил выполнение ГОЗ по ракетным комплексам в Московской области
Министр обороны России Сергей Шойгу поручил оперативно вносить необходимые изменения в работу ракетных комплексов «Искандер» и «Кинжал» по опыту специальной операции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Минобороны отметили, что министр в ходе рабочей поездки в Московскую область проверил выполнение государственного оборонного заказа по производству оперативно-тактических и переносных ракетных комплексов в НПК «Конструкторское бюро машиностроения».
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В ходе совещания в среду Шойгу поставил руководству предприятия задачу вносить в военные изделия доработки и коррективы с учетом практического опыта их применения в специальной операции.
«Это касается ракет „Кинжал“ и „Искандер“, систем ПЗРК. Всего, что нужно нам в борьбе с беспилотниками», — привела пресс-служба ведомства слова Шойгу.
В Минобороны добавили, что началась работа по наращиванию производственных мощностей по выпуску переносных зенитных ракетных и противотанковых комплексов, а также «Искандеров».
Гендиректор конструкторского бюро Сергей Питиков доложил Шойгу, что по различным направлениям производство выпускаемых изделий увеличилось в несколько раз. Министр добавил, что высокоточные средства поражения позволяют наносить удары по целям противника на значительном расстоянии.
Ранее Шойгу проверил производство беспилотников в Удмуртии.
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Сергей Шойгу
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