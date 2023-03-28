Важное 28 марта 2023, 15:37 Шойгу поручил нарастить производство оборонной продукции Глава Минобороны Шойгу поручил предприятиям ОПК нарастить производство оборонной продукции

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Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса должны нарастать производство всей номенклатуры оборонной продукции. Такую задачу на совещании по гособоронзаказу поставил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Шойгу поставил предприятиям ОПК задачу по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры оборонной продукции», — подчеркнули в министерстве.

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Глава Минобороны во вторник посетил предприятия ОПК в Кировской и Челябинской областях, проверив ход выполнения государственного оборонительного заказа.

В ходе визита он проинспектировал задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной операции производственные мощности предприятий.

«Шойгу проверил работу линий производств неуправляемых авиационных ракет, минометных, танковых и артиллерийских снарядов, а также участки контроля качества выпускаемой продукции», — добавили в Минобороны.

Ранее министр сообщил, что до конца 2023 года арсенал воздушно-космических сил России обновится до 85%.