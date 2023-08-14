14 августа 2023, 16:03
Шойгу поручил начать производство авиационных ракет малой дальности
Министр обороны Шойгу поручил начать серийное производство ракет РВВ-МД
Представленную на форуме «Армия-2023» авиационную управляемую ракету класса «воздух-воздух» РВВ-МД необходимо вывести на серийное производство. Как сообщил ТАСС, об этом в беседе с представителями предприятия-производителя снаряда заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Глава оборонного ведомства оценил представленную новинку в ходе осмотра стенда предприятия и подчеркнул, что ожидает начала серийного производства ракеты в самое ближайшее время.
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«Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия», — заявил Шойгу.
Авиационную управляемую ракету класса «воздух-воздух» РВВ-МД на форуме «Армия — 2023» представило НПО «Курганприбор». Генеральный директор организации Федор Колосовников пообещал приложить все силы для выполнения поручения министра.
Ракета РВВ МД предназначена для ближнего воздушного боя и поражения целей в любое время суток на расстоянии до 40 километров.
Министр обороны Сергей Шойгу на открытии форума «Армия — 2023» заявил о высоком качестве российского вооружения при сравнении с западным. В качестве доказательства он предложил участникам выставки ознакомиться с экспозицией трофейного оружия, доставленного из зоны проведения специальной военной операции.
Министр добавил, что санкционное давление оказалось бессильно против российского оборонно-промышленного комплекса, который быстро адаптировался к новым условиям и нарастил мощности.
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Сергей Шойгу
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