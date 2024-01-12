Армия 12 января 2024, 16:24 Шойгу поручил модернизировать высокоточные боеприпасы и нарастить их производство Минобороны: Шойгу поручил модернизировать высокоточные боеприпасы Photoagency Interpress/Global Look Press

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Министр обороны Росси Сергей Шойгу призвал не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать обычные снаряды. Поручение прозвучало на совещании с руководством предприятий и органов военного управления, которое состоялось по итогам проверки хода выполнения гособоронзаказа на корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Шойгу пояснил, что следует переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых хватает, в категорию высокоточных. Министр отметил, что в этом направлении уже есть успешный опыт.

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«Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», — подчеркнул он.

Глава Минобороны добавил, что в ходе СВО хорошо себя зарекомендовали «управляемые модули планирования и коррекции» для оснащения свободно падающих авиабомб. Система унифицированных высокоточных помехозащищающих боеприпасов проходит финальную стадию испытаний.

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