12 января 2024, 16:24
Шойгу поручил модернизировать высокоточные боеприпасы и нарастить их производство
Минобороны: Шойгу поручил модернизировать высокоточные боеприпасы
Министр обороны Росси Сергей Шойгу призвал не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать обычные снаряды. Поручение прозвучало на совещании с руководством предприятий и органов военного управления, которое состоялось по итогам проверки хода выполнения гособоронзаказа на корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Шойгу пояснил, что следует переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных, которых хватает, в категорию высокоточных. Министр отметил, что в этом направлении уже есть успешный опыт.
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«Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», — подчеркнул он.
Глава Минобороны добавил, что в ходе СВО хорошо себя зарекомендовали «управляемые модули планирования и коррекции» для оснащения свободно падающих авиабомб. Система унифицированных высокоточных помехозащищающих боеприпасов проходит финальную стадию испытаний.
Ранее полковник ВСУ Иван Павленко признал превосходство ВС России в использовании беспилотников.
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