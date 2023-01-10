10 января 2023, 13:58
Шойгу пообещал ВС России новую экипировку, снаряжение и расширенный арсенал
Министр обороны Шойгу: войска России в 2023 году расширят арсенал ударных средств
Российские войска расширят арсенал ударных средств, а боевые возможности Воздушно-космических сил увеличат за счет современных систем противовоздушной обороны и беспилотников. Министр обороны Сергей Шойгу объявил об этом на селекторном совещании, рассказал ТАСС.
«В наших ближайших планах — расширение арсеналов современных ударных средств», — сказал министр.
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Министр не уточнил, о каких именно средствах шла речь, но рассказал о планах повысить боевые возможности Воздушно-космических сил России в части использования истребителей и бомбардировщиков в зоне действия систем ПВО и совершенствования беспилотников.
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Сергей Шойгу также поручил в кратчайшие сроки доработать тактическую экипировку и снаряжение военных так, чтобы они стали надежными, удобными и современными. Систему управления и связи Вооруженных сил России, по его словам, в 2023 году усовершенствуют с использованием технологий искусственного интеллекта.
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