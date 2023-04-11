Важное 11 апреля 2023, 14:54 Шойгу пообещал помочь предприятиям решить проблемы исполнения гособоронзаказа Глава Минобороны Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области РИА «Новости»

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Выполнение государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса обсудили в Тульской области. Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал помочь предприятиям в решении проблем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Сергей Шойгу посетил цеха реактивных снарядов, противотанковых управляемых ракет и артиллерийских снарядов Научно-производственного объединения «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», обсудил расширение производства современных средств поражения.

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Затем он провел совещание с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, главами предприятий и органами военного управления. Одной из тем стало исполнение местными предприятиями гособоронзаказа. Министр заявил, что при возникновении проблем в цепочках кооперации Минобороны готово подключиться и помочь оперативно их решить.

В начале апреля Сергей Шойгу побывал на предприятиях Нижегородской области, сообщили «Известия». Они занялись производством артиллерийских и авиационных боеприпасов.