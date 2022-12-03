Армия 03 декабря 2022, 21:59 Шойгу поблагодарил Лукашенко за гостеприимство по отношению к российским военным Глава Минобороны Шойгу поблагодарил Лукашенко за хорошую встречу российских военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский министр обороны Сергей Шойгу выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за гостеприимство по отношению к военным из России, которые прибыли в республику для выполнения задач в рамках совместной группировки. Об этом сообщило агентство БелТА.

По словам Шойгу, российские военнослужащие чувствуют себя на учениях в Белоруссии, как дома.

Реклама

«Гостеприимный народ, который окружает их, и, естественно, в первую очередь военные делают все для того, чтобы появилась большая выучка, большее боевое слаживание. <…> Поэтому спасибо, Александр Григорьевич [Лукашенко]», — сказал глава Минобороны России.

Реклама

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не делят военных на своих и российских. Всех бойцов готовят, отметил он, как единую армию. Военнослужащие готовятся к отражению любой агрессии, подчеркнул президент республики. Он добавил, что вооруженные силы не собираются никого пугать. Высказываясь о ситуации на Украине, Лукашенко пояснил, что Россия и Белоруссия хотят жить мирно, но пока киевский режим не готовы к диалогу и не способен «по-человечески договариваться».