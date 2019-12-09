Шойгу назвал долю современной техники в армии в 2020 году

В 2020 году оснащение Вооруженных сил РФ должно на 70% состоять из современной техники. Необходимо не только достигнуть этого уровня вооружения, но и поддерживать его.

С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания. Его процитировал «Интерфакс».

«В следующем году предстоит довести долю современного вооружения до 70%», — сказал глава Минобороны.

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По словам Шойгу, Вооруженные силы необходимо оснащать «по последнему слову науки и техники». При этом среди приоритетных направлений министр указал воздушно-космическую оборону, стратегические ядерные силы и высокоточное оружие.

На прошедших в Сочи совещаниях под председательством президента России Владимира Путина, добавил глава Минобороны, рассмотрели ключевые направления развития ВМФ. Обсуждалось и исполнение заданий гособоронзаказа по части «строительства, модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники ВМФ».

Путин также поручил военным «обеспечить сбалансированное развитие видов и родов войск». Это предстоит сделать «за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов».

Систему управления в Вооруженных силах намерены улучшать и впредь.