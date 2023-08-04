Армия 04 августа 2023, 08:46 Шойгу ознакомился с трофейной шведской БМП CV-90 в зоне СВО Минобороны РФ: группировка «Центр» показала Шойгу захваченную шведскую БМП CV-90 РИА «Новости»

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. Командующий генерал-лейтенант Андрей Мордвичев показал главе Минобороны трофейную шведскую БМП CV-90. Об этом сообщили в ведомстве.

«Данная боевая машина, поступившая на вооружение шведских вооруженных сил в 1993 году, вышла из строя и была брошена отступающими украинскими военнослужащими», — указали в сообщении.

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Мордвичев рассказал о недостатках трофейной бронетехники. Он подчеркнул, что у западного вооружения нет комплектов запасных частей и инструментов. Именно поэтому БМП невозможно отремонтировать в зоне спецоперации. Еще одним минусом шведской CV-90 оказался низкий темп стрельбы.

«Она производится тремя магазинами по восемь снарядов, после чего требуется перезарядка, которая может составлять до одной минуты», — объяснил генерал-лейтенант.

У поставленных ВСУ БМП нет комплекса управляемого вооружения. Кроме того, из-за высокого силуэта их «живучесть» резко падает.

Ранее военкор Андрей Коц сообщил, что силы ВС РФ нередко стали использовать на СВО трофейные американские ПТРК Javelin, британские гранатометы NLAW и пулемет США M2 Browning.