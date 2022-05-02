Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. Министры обсудили ситуацию на Украине, написала газета «Известия» со ссылкой на российское оборонное ведомство.

Шойгу с Акаром в ходе обсуждения украинской ситуации затронули в том числе и гуманитарные вопросы.

В Минобороны РФ отметили, что разговор между руководителями ведомств состоялся по инициативе Турции, написал RT.

В прошлый раз Шойгу и Акар проводили переговоры в начале апреля. Тогда министры тоже обсуждали ситуацию на Украине и гуманитарные вопросы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что на этой неделе планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган также выразил надежду, что на переговорах в Стамбуле или Анкаре стороны добьются продвижения на пути к урегулированию ситуации на Украине, писала «Газета.ru». В конце апреля главы РФ и Турции обсуждали гуманитарную обстановку в Донбассе после того, как Путин принял в Москве генсека Антониу Гутерриша.