Армия 19 января 2023, 16:43 Шойгу обсудил с министром обороны Белоруссии подготовку региональной группировки войск Минобороны: Шойгу и Хренин провели переговоры о мерах стратегического сдерживания РИА «Новости»

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным. На повестке была тема реализации комплекса мер стратегического сдерживания, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Шойгу и Хренин также обсудили ход подготовки региональной группировки войск (сил). Деталей беседы в министерстве не сообщили.

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Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили, что российские и белорусские подразделения, которые входят в состав авиационного компонента региональной группировки войск, начали выполнять задач по предназначению в рамках второго этапа совместных летно-тактических учений.

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Маневры проходят с 16 января по 1 февраля. Их главная цель — повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач. Военнослужащим предстоит отработать ведение воздушной разведки, совместного патрулирования вдоль госграницы, доставку грузов и другие задания.