«Смыслом существования Украины стала вражда»: Шойгу объяснил генсеку ООН позицию России

Причины проведения специальной операции по демилитаризации на Украине стали темой беседы главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Шойгу отметил, что украинские власти спустя восемь лет так и не начали выполнять взятые на себя Минские соглашения. Вместо этого они включили в свои структуры сторонников националистических организаций, а в последние месяцы усилили обстрел мирного населения Донбасса.

Западные страны вместо того, чтобы склонить Украину к мирному урегулированию конфликта, начали накачивать ее оружием. Это только воодушевило украинские власти решить вопрос Донбасса военным путем. Они даже заявили о желании обладать ядерным оружием.

«Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате Россия пошла на спецоперацию по демилитаризации Украины. Шойгу заявил, что российские военные используют только высокоточное вооружение для выведения из строя украинской военной инфраструктуры. Кроме того, Вооруженные силы России соблюдают гуманитарное право и своими действиями не угрожают населению и гражданским объектам.

Для того, чтобы мирные жители могли покинуть опасные территории, российские военные создали гуманитарные коридоры. Но население окружили местные националисты, которые под угрозой расправы запретили людям уходить. Шойгу отметил, что группы вооруженных радикалов и иностранных наемников используют население в качестве живого щита.

Министр подчеркнул, что для координации гуманитарной помощи жителям Украины на базе Национального центра управления обороной России создали межведомственный штаб.