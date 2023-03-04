Важное 04 марта 2023, 17:25 Шойгу обсудил обеспечение оружием и подготовку объединенной группировки войск Министр обороны Шойгу провел совещание по обеспечению оружием бойцов СВО

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Организация непрерывного обеспечения армии вооружением, военной техникой и боеприпасами стала темой заседания министра обороны Сергея Шойгу и его заместителей в штабе объединенной группировки войск. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министр заслушал доклады своих заместителей по выполнению уже поставленных задач.

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Отдельно Шойгу уделил внимание организации боевой подготовки бойцов, которые находятся в резерве, проведению военно-политической работы среди военных, а также всем видам обеспечения войск.

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После завершения совещания министр пообщался с участниками специальной военной операции, которые отличились при выполнении боевых задач.

Шойгу вручил им государственные награды — медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», — заявил министр, обращаясь к награжденным.

До проведения совещания министр обороны России Шойгу проинспектировал работу передового пункта управления Восточной группировки российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Он заслушал доклады командующего группой генерал-полковника Рустама Мурадова о действиях сил на Южно-Донецком направлении, а также офицеров штаба по текущей обстановке на этом участке фронта.