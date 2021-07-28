Шойгу объяснил смысл учений «Запад-2021»

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» имеют оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Стартуют они в сентябре этого года.

«Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение „Запад-2021“. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза», — передал ТАСС слова Шойгу на совещании глав военных ведомств стран — участниц ШОС.

Он отметил, что Россия этими учениями не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси «Восток — Запад». Он пригласил принять участие в них все страны ШОС.

Шойгу добавил, что Россия стремится урегулировать региональные конфликты, например, в Сирии или Нагорном Карабахе. Это является, по мнению министра, важным аспектом стабильности в мире.

Ранее Сергей Шойгу согласился принять участие в учениях в Китая. Приглашение поступило от его китайского коллеги Вэй Фэнхэ. Пройдут они в августе этого года.