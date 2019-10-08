Шойгу назвал затраты на перевооружение ВС России

В 2019 году Вооруженные силы России получили свыше 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной военной техники. По итогам года доля нового оружия и техники достигнет 68%.

Затраты на перевооружение составили более 1,5 триллиона рублей, рассказал на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова привело РИА «Новости».

«К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», — подчеркнул генерал армии.

Из выделенной суммы более 70% ушло на серийные закупки современного вооружения и технических средств.

«Войска получили более двух тысяч трехсот единиц новой и модернизированной техники», — уточнил Шойгу.

Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Подробнее

Плановые закупки и модернизация основных образов завершены уже на 47%. По словам министра обороны, темп поставок высокотехнологичного оружия в 2019 году выше показателей прошлого года на 6,7%.

Изначально в Минобороны рассчитывали, что к концу года новое оружие и техника у российских военных будут составлять 67% от общего объема вооружения.