Шойгу назвал затраты на перевооружение ВС России
Затраты на перевооружение составили более 1,5 триллиона рублей, рассказал на селекторном совещании глава Минобороны России Сергей Шойгу. Его слова привело РИА «Новости».
«К концу года доля современного вооружения в войсках составит 68%. Это позволит нам и впредь гарантированно решать задачи по предназначению», — подчеркнул генерал армии.
Из выделенной суммы более 70% ушло на серийные закупки современного вооружения и технических средств.
«Войска получили более двух тысяч трехсот единиц новой и модернизированной техники», — уточнил Шойгу.
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Плановые закупки и модернизация основных образов завершены уже на 47%. По словам министра обороны, темп поставок высокотехнологичного оружия в 2019 году выше показателей прошлого года на 6,7%.
Изначально в Минобороны рассчитывали, что к концу года новое оружие и техника у российских военных будут составлять 67% от общего объема вооружения.