Шойгу назвал условие завершения миссии ОДКБ в Казахстане

Миротворческие силы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава оборонного ведомства сказал об этом на селекторном совещании, его процитировал ТАСС.

«Выполнение задач коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что решение об этом должны принять казахстанские власти.

Сейчас силы ОДКБ выполняют в Казахстане задачи по охране важных государственных, военных и социально значимых объектов, рассказал Шойгу.

Развертывание миротворческой миссии в Казахстане завершили 9 января по решению Совета коллективной безопасности ОДКБ, отметил он.

«В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника», — заявил глава Минобороны РФ.

Шойгу указал, что это стало возможным благодаря слаженной работе и опыту, полученному в ходе совместных учений, а также в ходе развертывания войск РФ в Сирии и миссии в Нагорном Карабахе.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 11 января заявил, что миссия ОДКБ в стране уже завершена. Он сказал, что силы начнут выводить 13 января, весь процесс займет не более 10 дней.