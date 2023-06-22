Армия 22 июня 2023, 12:11 Шойгу назвал сроки завершения формирования резервных армий Шойгу: формирование резервных армий ВС России завершится к концу июня РИА «Новости»

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Формирование резервных армий Вооруженных сил РФ закончится к концу июня. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе совещания президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.

По словам министра, ВС России набрали 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев. В среднем за сутки на контрактную службу поступают 1336 человек, то есть целый полк, обратил внимание Шойгу. Глава Минобороны отметил высочайшую мотивацию людей, идущих в армию добровольно.

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«Они как добровольцы, естественно, рвутся в бой, но мы не можем этого делать», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что пока в привлечении добровольцев к боевым действиям нет необходимости. Кроме того, новые военнослужащие должны сначала пройти подготовку. Шойгу сообщил, что добровольцев обучают на восьми полигонах, с ними занимаются 645 инструкторов.

Ранее Минобороны сообщило, что контракты с ведомством подписали более 20 формирований добровольческого корпуса. Эти документы гарантируют добровольцам льготы, положенные всем военнослужащим, участвующим в спецоперации.