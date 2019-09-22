Шойгу ответил на слова Кудрина о раздутом оборонном бюджете

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не раз поднимал тему слишком больших расходов на оборону страны. С его мнением не согласился глава Минобороны России Сергей Шойгу, который призвал бояться не увеличения трат, а снижения доходов.

Здесь только лучшие мужчины. Выдающихся военных наградили в Минобороны Подробнее

В интервью «Московскому комсомольцу» Шойгу напомнил произведение юмориста Михаила Жванецкого, в котором говорилось о том, что «колбасы у нас мало, а нас много».

«Стенания на тему, что у нас раздутый оборонный бюджет, построены, как мне представляется, на очень схожей логике. Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — пояснил глава Минобороны.

Он также подчеркнул, что несомненно нужно всегда заниматься экономией бюджетных средств. В частности, в российской армии начали использовать 120 тысяч приборов учета и сократили с их помощью расходы на услуги ЖКХ. Кроме того, отказались от пошива парадной формы для тех, кто служит всего год.

«Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны предложил говорить не про общие тезисы, а обсуждать конкретные и «насущные вопросы». По его словам, фраза об избыточности военного бюджета уже давно устарела.

«Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 году. И вообще, как сказал классик, „давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел“», — отметил Шойгу.