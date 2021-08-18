Шойгу назвал отличие армейский игр от «спорта высоких достижений»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о возникновении армейских игр. Он назвал основную цель этих соревнований, а также пояснил, чем именно они отличаются от «спорта высоких достижений». Об этом написал сайт kp.ru.

По словам министра, после внезапной проверки боеготовности войск стало понятно, что она у солдат довольно слабая. После этого начали приниматься меры по обучению, однако и этого оказалось недостаточно. Так появились первые состязания — танковый биатлон, в который сейчас вовлечены 459 тысяч военнослужащих.

Шойгу отметил, что в военной олимпиаде нет многократных чемпионов, но есть призеры, которые должны показывать «свое мастерство уже в других местах». Это стало уже абсолютно штатным занятием и для летчиков, и для всех остальных.

«Мы уже вышли из просто игры, это действительно битва военных экипажей, инженеров, технологов, оборонных предприятий», — подчеркнул глава Минобороны.