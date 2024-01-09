09 января 2024, 13:56
Шойгу назвал одну из ключевых задач Минобороны
Шойгу: высокая боеготовность ядерной триады — одна из ключевых задач Минобороны
Поддержание высочайшего уровня боеготовности стратегических ядерных сил является одной их ключевых задач Минобороны. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.
Он отметил, что в декабре на расширенном заседании коллегии Минобороны подвели итоги работы ВС России за минувший год. С учетом характера военных угроз и военно-политических рисков президент Владимир Путин поставил перед ведомством ряд важных и системных задач.
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«Одна из ключевых — поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», — подчеркнул Шойгу.
Также, по его словам, российские войска сохранили стратегическую инициативу в зоне проведения боев. Отечественные бойцы сокращают боевой потенциал Вооруженных сил Украины. Шойгу напомнил, что в прошлом году потери ВСУ превысили 215 тысяч человек.
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