Шойгу напомнил о ракетных системах на Курилах и Сахалине после запуска ракет КНДР

Благодаря зенитным ракетным системам С-300В4 на Курилах, С-400 на Сахалине, а также самолетам-перехватчикам МиГ-31БМ на Чукотке Россия смогла обеспечить надежное прикрытие дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей. Об этом сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ», — отметил он.

Шойгу подчеркнул, что благодаря этому удалось обеспечить прикрытие дальневосточных рубежей России — от Чукотского до Японского морей. Он уточнил, что сейчас система противовоздушной обороны Восточного военного округа получила дальнейшее развитие в рамках Государственной программы вооружения.

Только в 2020 году войскам округа отправили свыше 900 единиц «современной и модернизированной техники». Речь идет про самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, зенитные ракетные системы С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерную технику, средства связи и многое другое.

По словам министра обороны, в 2020 году значительно выросла результативность мероприятий, которые проводили в рамках оперативной и боевой подготовки. Показатели сильно увеличились в сравнении с 2019 годом. Этого удалось достичь за счет активного внедрения опыта современных вооруженных конфликтов. Кроме того, важную роль сыграли передовые методики организации и проведения всевозможных учений, занятий и тренировок.

Северная Корея утром 25 марта провела запуск двух баллистических ракет. В результате снаряды упали за пределами японской эксклюзивной экономической зоны. В Кремле подчеркнули, что действия Пхеньяна не угрожают территории страны, однако отметили, что внимательно следят за дальнейшими решениями главы КНДР.