Армия 01 апреля 2024, 10:22 Шойгу наградил офицеров звездами Героев России Шойгу вручил звезды Героев России офицерам Пашкевичу и Юргину

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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Шойгу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации вручил медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — указали в Минобороны.

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Звание Героя России получил подполковник Леонид Пашкевич и майор Игорь Юргин. Пашкевичу вручили офицерскую шашку. Юргину передали пистолет Ярыгина.

Шойгу поздравил военных. Он поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.

Также глава Минобороны поздравил бригаду радиационной, химической и биологической защиты Героя СССР генерал-полковника Пикалова с присвоением наименования «гвардейская». Шойгу поблагодарил военнослужащих 29-й отдельной бригады за выполнение боевых задач.