Шойгу наградил двух участников спецоперации звездами Героя России

Министр обороны Сергей Шойгу вручил звезды Героя России двум участникам спецоперации на Украине. Наград удостоились командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин.

Церемония вручения медалей «Золотая Звезда» состоялась в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Видео награждения появилось в соцсетях оборонного ведомства.

Звезды Героя России вручили указом президента «за героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».

«Это высшая оценка нашим Отечеством ваших подвигов при выполнении спецоперации по освобождению Донбасса. Я хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Вы достойно служите и достойно представляете Вооруженные силы России нового поколения — это я перед 9 Мая говорю, — поколения, которое сегодня пришло на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души», — обратился Шойгу к новым героям России.