14 августа 2023, 14:25
Шойгу на «Армии-2023» встретился главой Минобороны Белоруссии
Минобороны: министры Шойгу и Хренин обсудили военное сотрудничество двух стран
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным вопросы военно-технического сотрудничества на форуме «Армия-2023». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«В ходе встречи обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны», — заявили представители министерства.
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Они отметили, что на мероприятии можно осмотреть экспозицию Белоруссии, с ней уже ознакомился Шойгу. Также ему представили новейшие средства поражения для истребителя Су-57.
Глава Минобороны на форуме отметил, что приезд на «Армию-2023» иностранных делегаций является лучшим ответом на антироссийские санкции, которые сеют хаос и создают напряжение.
Форум начался 14 августа и продлится до 20-го числа. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке.
Белоруссия
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
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