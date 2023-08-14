Армия 14 августа 2023, 14:25 Шойгу на «Армии-2023» встретился главой Минобороны Белоруссии Минобороны: министры Шойгу и Хренин обсудили военное сотрудничество двух стран РИА «Новости»

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с белорусским коллегой Виктором Хрениным вопросы военно-технического сотрудничества на форуме «Армия-2023». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В ходе встречи обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран по линии министерств обороны», — заявили представители министерства.

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Они отметили, что на мероприятии можно осмотреть экспозицию Белоруссии, с ней уже ознакомился Шойгу. Также ему представили новейшие средства поражения для истребителя Су-57.

Глава Минобороны на форуме отметил, что приезд на «Армию-2023» иностранных делегаций является лучшим ответом на антироссийские санкции, которые сеют хаос и создают напряжение.

Форум начался 14 августа и продлится до 20-го числа. Он проходит в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Кубинке.