Шойгу: мирная жизнь в Сирии постепенно налаживается

Шойгу напомнил, что седьмого января Дамаск посетил президент РФ Владимир Путин. Он назвал образцовыми действия российских войск в Сирии и поблагодарил личный состав за проделанную работу. По данным издания, глава государства провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Беседа лидеров прошла в командном пункте Вооруженных Сил РФ.

«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается», — отметил министр.