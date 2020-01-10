Шойгу: мирная жизнь в Сирии постепенно налаживается
Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу рассказал, что налаживанию мирной жизни в Сирии во многом способствовали действия российской группировки войск. Министра процитировал сайт телеканала «Звезда».
Шойгу напомнил, что седьмого января Дамаск посетил президент РФ Владимир Путин. Он назвал образцовыми действия российских войск в Сирии и поблагодарил личный состав за проделанную работу. По данным издания, глава государства провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Беседа лидеров прошла в командном пункте Вооруженных Сил РФ.
«В ходе переговоров было отмечено, что мирная жизнь в стране постепенно налаживается», — отметил министр.