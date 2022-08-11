Шойгу лично наградил офицеров-участников спецоперации России на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу лично наградил офицеров-героев спецоперации РФ на Украине медалями «Золотая Звезда». Кадры с церемонии опубликовали в Теlеgrаm-канале ведомства.

Также он обратился к собравшимся с поздравительной речью.

«Поздравляю вас от всей души и желаю, чтобы вы каждый раз возвращались домой живыми и невредимыми», — сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что награжденные офицеры еще сделают много хороших, добрых и важных дел как для страны, так и для ВС России. Также Шойгу поблагодарил представленных к медалям военнослужащих за самоотверженность, которую те проявили при выполнении задач спецоперации РФ на Украине. По словам главы Минобороны, эти награды являются символом высокой оценки Родины их подвигов.

Медали были выданы офицерам согласно Указам президента России Владимира Путина. Церемония прошла в Национальном центре управления обороной. Сами медали «Золотая Звезда» относятся к категории высших государственных наград. Также собравшимся офицерам присвоили звания «Героев РФ».