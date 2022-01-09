Шойгу: информационная война в настоящее время идет на всех фронтах

Информационная война в настоящее время идет на всех фронтах, и Москва не имеет права в ней проигрывать, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал о работе департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России и значении обширной базы данных, которую формирует ДИМК.

Департамент собирает все публикации в СМИ, касающиеся армии. Это необходимо на фоне информационной войны, пояснил министр в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«Сегодня это не просто подача информации в том или ином виде. Это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны уже отмечал, что мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным. На первый план, по его словам, вышла проблема информационной безопасности.