Армия 12 августа 2023, 08:35 Шойгу и Лихачев облетели полигон на Новой Земле Министр обороны России Шойгу облетел объекты Центрального полигона

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Министр обороны Сергей Шойгу вместе с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым облетел на вертолете объекты Центрального полигона России. С 1954 по 1990 год там проводили испытания взрывов ядерного оружия, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сейчас на полигоне испытывают перспективные образцы вооружения и военной техники. Помимо этого глава Минобороны проверил российскую группировку войск в Арктической зоне и оценил готовность военных к обороне особо важных объектов.

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«Также Сергей Шойгу проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля», — передали в ведомстве.

Там находится самая северная школа в России. В прошлом году по решению Шойгу на Новой Земле построили детский сад.

Ранее Шойгу проверил пункт управления группировки «Центр» в зоне спецоперации. Он поблагодарил военных за успешное ведение боевых действий на Краснолиманском направлении, позже министр вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим.

Кроме того, Шойгу вместе с вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров и провели совещание по гособоронзаказу.