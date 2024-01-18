Армия 18 января 2024, 15:19 Шойгу доложили о восьмикратном увеличении выпуска ракет в ГосМКБ «Радуга» Министр Шойгу проинспектировал разработку и производство ракет в ГосМКБ «Радуга» РИА «Новости»

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Государственное машиностроительное конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка в Московской области справилось с выполнением гособоронзаказа. Министр обороны Сергей Шойгу осмотрел цеха и оценил результаты работы в 2023 году, сообщило Минобороны России.

Он проинспектировал производственные помещения, ознакомился с технологией разработки, производства и модернизации управляемых ракет разного класса.

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Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков сообщил Сергею Шойгу, что оборонно-промышленное предприятие выполнило гособоронзаказ на 2023 год в полном объеме.

Конструкторское бюро перешло на 12-часовые смены и круглосуточный режим работы, расширило производственные площади, удвоило рабочий персонал, закупило новое технологическое оборудование. С начала спецоперации предприятие нарастило выпуск некоторых высокоточных средств поражения в восемь раз.

Министру показали ракеты, мощность которых увеличили почти в два раза. Если до модернизации их боевая часть весила 450, то теперь 800 килограммов. Сергей Шойгу поручил увеличить дальность одной из управляемых ракет с 250 до 300 километров.

Ход выполнения гособоронзаказа на корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье проверили 12 января. Сергей Шойгу поручил модернизировать обычные снаряды и нарастить выпуск высокоточных.