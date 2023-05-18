Армия 18 мая 2023, 12:49 Шойгу доложили о подготовке контрактников с учетом использования ВСУ западного вооружения Главком Салюков: занятия на полигонах проходят с учетом использования ВСУ западного оружия Пресс-служба Минобороны

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Занятия на полигонах Западного военного округа организованы с учетом использования Вооруженными силами Украины образцов западного вооружения. Об этом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, сообщило Минобороны.

Главком отметил, что контрактников обучают офицеры, получившие боевой опыт в ходе специальной военной операции. По его словам, именно они понимают нюансы, необходимые для эффективного выполнения конкретных задач.

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Командир одного из подразделений рассказал Шойгу о практических занятиях, включающих интенсивную, специальную, медицинскую и огневую подготовку. Он добавил, что стрельбы проводят из различных видов вооружения. Кроме того, военных обучают подготавливать связь и водить различную технику.

В настоящее время на полигонах контрактники проходят одиночную подготовку и боевое слаживание. После завершения курса военнослужащих направят в пункты постоянной дислокации. Там они пройдут тренировку в составе своих подразделений.

В начале апреля Шойгу проверил работы по гособоронзаказу в Нижегородской области. Министр обороны посетил несколько предприятий ОПК, выпускающих боеприпасы для артиллерии и авиации.