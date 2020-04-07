Шойгу: армия России готова встретить коронавирус

Вооруженные силы России готовы к борьбе с коронавирусом. Это показала внезапная проверка, которая завершилась 28 марта.

Об этом рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Его слова процитировало РИА «Новости».

Все привлекаемые силы и средства успешно справились с поставленными задачами Сергей Шойгу.

Шойгу отметил, что во время проверки повышалась готовность к локализации чрезвычайных ситуаций, которые связаны с появлением угрозы заражения и распространения инфекций. Проверка на готовность к борьбе с коронавирусом проводилась с 25 по 28 марта в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

В ней приняли участие органы военного управления, соединения, воинские части Западного и Центрального военных округов, а также инженерные войска и отдельные организации медицинского обеспечения. Кроме того, тестировались воздушно-космические силы страны, ракетные войска стратегического назначения и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты.

Вооруженные силы России также сформировали 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп. Они необходимы, чтобы выявлять зараженных коронавирусом людей и оперативно реагировать в случае их обнаружения.