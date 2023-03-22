Армия 22 марта 2023, 14:27 Шойгу анонсировал участие более 10 тысяч человек в параде Победы в Москве Глава Минобороны Шойгу: в параде Победы в Москве примут участие 125 единиц военной техники Пресс-служба Минобороны

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Власти начали подготовку к проведению военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, в Москве 9 Мая задействуют более 10 тысяч человек и 125 единиц военной техники, сообщил ТАСС.

Шойгу рассказал о подготовке к параду на Красной площади в 2023 году.

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«В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники», — уточнил министр обороны.

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Глава оборонного ведомства добавил, что россияне хорошо помнят уроки прошлого. По словам Шойгу, люди понимают, что для защиты своих близких и своего дома необходимо сплотиться. Министр отметил — сейчас в мире пытаются возродить идеологию нацизма и оправдать преступников, но задействованные в спецоперации военнослужащие стремятся оградить свой народ от неонацистов. Это говорит о преемственности поколений, подчеркнул Сергей Шойгу.

В ходе заседания коллегии Минобороны он рассказал, что до конца года в Москве модернизируют систему ПРО. В эти же сроки Воздушно-космические силы страны получат 621 объект военной инфраструктуры.