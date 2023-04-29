Армия 29 апреля 2023, 14:08 Шойгу анонсировал проведение в России соревнований под эгидой Международного совета военного спорта Шойгу обсудил с главой Международного совета военного Гомесом соревнования в России Пресс-служба Минобороны

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Первый турнир по регби-7 пройдет в Москве в августе. Его проведут под эгидой Международного совета военного спорта, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Международной организации военного спорта полковником Ролимом Фильо Нилтоном Гомесом. Как сообщила пресс-служба Минобороны, встреча министра и спортивного военного деятеля прошла в столице.

Шойгу отметил, что участниками Международного совета военного спорта являются 140 стран. Организация соблюдает принципы невмешательства в политику, честной борьбы и спортивного товарищества.

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«Это особенно важно, когда деструктивные силы пытаются исключить Россию из всех международных спортивных федераций», — отметил министр.

Глава Минобороны напомнил, что после вступления России в Международный совет военного спорта представители страны приняли участие во множестве соревнований, часть из которых прошла на ее территории.

В следующем году в России пройдут чемпионат мира по триатлону, а также первые Всемирные игры среди учеников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств стран, входящих в Совет.

«Я абсолютно убежден в том, что те чемпионаты, которые предполагает проводить Совет между военными учебными заведениями, курсантами — мы будем в этом, безусловно, активно участвовать, и надеемся, что там покажем очень хороший, достойный результат», — отметил Шойгу.

Президент Международного совета военного спорта отметил, что Россия сохранила за собой статус сильной спортивной державы и не намерена его уступать, благодаря работе с молодым поколением военных атлетов.

Ролим Гомес добавил, что сегодня Совет открывает новую страницу в своей истории, в которой России отведена ведущая роль.