Армия 24 мая 2023, 13:47 Шойгу анонсировал продолжение системной работы по поддержке бойцов СВО Шойгу: в России продолжат системную работу по поддержке бойцов СВО и их близких РИА «Новости»

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Россия будет продолжать систему работу по реализации социальных гарантий участников спецоперации, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. Вопрос министр поднял, выступая на заседании коллегии военного ведомства, сообщил ТАСС.

«Дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями», — сказал Шойгу.

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В частности, речь идет о государственном фонде поддержки участников специальной военной операции «Защитник Отечества». Министр отметил, что такая системная работа продолжится.

«Для нас важно, чтобы военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО, знали, что их родные и близкие находятся под защитой государства», — подчеркнул глава Минобороны.

По его словам, в России приняли уже 63 нормативных правовых акта, расширивших права участников СВО, а также членов их семей.

«Установлен статус ветерана боевых действий, назначены дополнительные денежные выплаты, в том числе за особые отличия при выполнении поставленных задач», — перечислил Шойгу некоторые меры поддержки.

Он также обратил внимание, что военным, которые получили ранения, а также семьям погибших бойцов СВО оказывают единовременную помощь в размере трех и пяти миллионов рублей, дают кредитные каникулы или погашают кредиты.